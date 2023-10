Kolumne Gott und die Welt Der vergessene Sufi-Islam

Das Publikum war gemischt, bestand aber überwiegend aus Musliminnen und Muslimen. Während der Veranstaltung sagte ich mir mehrmals: Wenn dieses Bild vom Islam der Liebe und des Miteinander der Menschen unser aller Islamverständnis prägen würde, hätte der Islam in Deutschland und überhaupt in Europa ein anderes Standing. In der Mittagspause fragte ich den Vorsitzenden der Sufi-Gemeinde, wieso ihre Botschaft und sie als Gemeinde so leise und fast versteckt sind. Auch ich wusste nichts von dieser Gemeinde, bis ich ihre Einladung erhielt. Und es war nicht die erste Sufi-Gemeinde in Deutschland, mit der ich ins Gespräch kam und die ein ähnliches Problem hat. Anders gesagt: Der Sufi-Islam in Deutschland scheint das Problem zu teilen, zu leise und in sich gekehrt zu sein. Daher prägt er kaum das öffentliche Bild vom Islam. Dabei betont gerade der Sufi-Islam die sanfte Seite des Islams, die weniger nach religiösen Gesetzen fragt, sondern nach dem Läutern des Herzens, nach der Vervollkommnung des Menschen als Werkzeug der Liebe.