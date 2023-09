Gott und die Welt Die Wirkmacht der sozialen Medien im Islam

In der vergangenen Woche organisierte eine muslimische Religionslehrerin ein Treffen mit mir und etwa 20 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, um gemeinsam über den Islam zu diskutieren. Wie so oft bei solchen Veranstaltungen bereiteten die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen vor: Ist es im Islam erlaubt, ein Piercing zu tragen? Kommen Nichtmuslime in den Himmel? Muss ein muslimisches Mädchen ein Kopftuch tragen? Ist Homosexualität im Islam erlaubt? Ich war verblüfft, wie schnell sie untereinander klare Antworten auf die Fragen parat hatten.