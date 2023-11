Kolumne Gott und die Welt Die entscheidende Rolle Jerusalems

Man darf daraus aber nicht ableiten, dass die Religion bei der aktuellen Auseinandersetzung keine Rolle spielt. Denn die Al-Aksa-Moschee gilt im Islam neben den Moscheen in Mekka und Medina als die dritte heilige Moschee. Sie aufzugeben, käme für viele Muslime einem Verrat am Islam selbst gleich. Die Sure 17 spielt auf eine Nachtreise Mohammeds von Mekka nach Jerusalem an. Sie wertet Jerusalem zu einer Art heiligem Ort des Islams auf. Ostjerusalem bleibt ein nicht verhandelbarer Bestandteil islamischer Kultstätten.