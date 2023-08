Gott und die Welt Wie wir mit Fehlern umgehen

In Kürze beginnen die jüdischen Hohen Feiertage – das Neujahrsfest Rosch Haschana und das Versöhnungsfest Jom Kippur. Das Leitthema beider Feiertage ist Buße und Umkehr. Das Ziel ist es, mein Leben zu ändern, an mir und meinem Charakter, vor allem meinen Schwächen zu arbeiten, mich zu verbessern, nach dem Guten zu streben. Natürlich machen wir alle Fehler. Der Talmud stellt im Traktat Sanhedrin 46b fest, dass es niemanden gibt, der nichts falsch macht. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, die Frage ist nur, wie ich mit meinen Fehlern umgehe. Das Hebräische Wort Chet, heißt ja nicht wirklich Sünde, wie es manchmal übersetzt wird. Es heißt Verfehlung. Das bedeutet, dass wir manchmal mit unseren Taten vom Ziel abweichen, die Richtung verlieren. Umkehr soll uns wieder zurückführen, was es also wortwörtlich bedeutet: dorthin umkehren, wo man falsch abgebogen ist im Leben und den anderen, den richtigen, Weg einschlagen.