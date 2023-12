Gute Vorsätze Das Leben neu starten

Im Islam heißt es, dass Gott dem Menschen, solange er am Leben ist, in jeder Sekunde die Chance auf einen neuen Anfang schenkt. Jede Sekunde stellt eine Neugeburt dar. Erfahrungen der Vergangenheit, vor allem solche, die uns verletzt oder enttäuscht haben, brauchen uns nicht daran hindern, die Zukunft besser zu gestalten. Sie waren Lernräume, auch solche Erfahrungen, in denen wir feststellen mussten, dass wir unsere Schwächen haben. Auch solche Momente, in denen wir versagt haben, richtig zu handeln, sind Lernräume, um zu einem besseren „Ich“ zu finden.