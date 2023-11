Gedanken zum Totensonntag Das Leben stärken im Totengedenken

Die biblische Einbindung von Sterblichkeit und Tod in Gottes Ewigkeit eröffnet eine Hoffnungsperspektive auch in meiner Zeit. Auch angesichts vorzeitiger Tode auf Krebsstationen, auch angesichts der gewaltsamen Tode in Katastrophen- und Kriegsgebieten. Und auch angesichts all des Sterbens, das ich durch meinen Lebensstil mitverursache und hinnehme. Den Tod in Gottes Ewigkeit einbinden bedeutet nicht: Ich finde mich mit allen Toden und allem Sterben ab und vertröste mich und andere auf ein zukünftiges Leben nach dem Tod. Die Sterbe-Klugheit, um die ich mit dem Psalmbeter bitte, stärkt vielmehr eine Lebenshaltung in mir, mit der ich schon hier und jetzt zerstörerischen Todesmächten entgegentreten und entgegenarbeiten kann.

Mit dem „Totensonntag“ beginnt die Woche, die auf den 1. Advent zuläuft. Auf die lichtvolle Botschaft: Gottes Ewigkeit hat mit Jesu Ankunft in unserer von Todeserfahrungen geprägten irdischen Realität Wurzeln geschlagen. Lassen wir uns von den weihnachtlichen Lichterketten daran erinnern!