Gott und die Welt Ein Sonntag im Namen des Judentums

An diesem Wochenende wird nach unserem liturgischen Kalender in Gottesdiensten der „Israelsonntag“ gefeiert. Die Tradition, an einem Sonntag des Kirchenjahres explizit das Verhältnis von Judentum und Christentum zu bedenken, gibt es in den evangelischen Kirchen Deutschlands bereits seit dem 16. Jahrhundert. Zunächst unter dem Namen „Judensonntag“, im 19. Jahrhundert dann als „Tag der Judenmission“ und nach dem Zweiten Weltkrieg als „Israelsonntag“. Diese Namenswechsel verweisen für mich auf unverzichtbare und grundlegende Veränderungen unserer evangelischen Theologie: Christentum und Kirche sind nicht als von Gott neu erwählt und deshalb Ablösung des Judentums und Israels zu verstehen.