Glaube : „Fürchtet euch nicht“ ist mehr als eine Floskel

Meinung Eine Welt ohne Angst gibt es nicht, und wer das Gegenteil behauptet, der verbirgt sie meist nur vor anderen. Deshalb ist Gottes Zuspruch wichtiger denn je – und gleichzeitig eine Aufgabe für alle Christen.

Kurz vor der Jahreswende wurde berichtet, dass die Christen in Deutschland ab 2022 endgültig in der Minderheit sein werden. Nun ist es also so weit. Was sich lange angebahnt hat, ist Wirklichkeit geworden. Da ist es vielleicht mehr als ein bloßer Zufall, dass ausgerechnet die Deutsche Post pünktlich zum Fest aller Feste eine Sonderbriefmarke herausgebracht hat, auf der in großen Lettern die Botschaft des Engels steht: „Fürchtet euch nicht“. Ob sie Christen Mut machen wollte? Wohl kaum. Dafür aber sicher uns allen.