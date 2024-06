Gott und die Welt Demokratiepflicht gehört zum Glauben

Evangelische Kirchen gedachten in der vergangenen Woche auch eines sie prägenden 90. Geburtstages: In Konfrontation mit dem totalitären Herrschaftsanspruch der Nationalsozialisten formulierte die Synode der Bekennenden Kirche im Mai 1934 in Wuppertal-Barmen ein bis heute wegweisendes theologisches Bekenntnis. In ihm geht es um das Selbstverständnis der evangelischen Kirche, auch im Blick auf staatliches Handeln. In den sechs Thesen findet sich zwar leider kein dezidiertes Bekenntnis zur Demokratie – und leider auch keine dezidierte Verwerfung der Verbrechen an Jüdinnen und Juden. Aber ich finde in den Barmer Thesen Überzeugungen, die Menschen immunisieren können gegenüber Machtideologien von sich selbst vergötzenden Herrschern, Diktatoren und Kirchenführern. Etwa wenn vom Auftrag der Kirche dem Staat gegenüber gesagt ist. „Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.“