Gott und die Welt Gott und das Grundgesetz

Die zehn Gebote in jüdisch-christlicher Tradition und das in Deutschland seit 1949 gültige Grundgesetz haben eine je eigene Geschichte. Sie lassen sich nicht vergleichen. Das Zehngebot wurde der Überlieferung nach am Berg Sinai von Mose auf zwei Tafeln aufgeschrieben: Der Verehrung allein des einen Gottes, des Schöpfers (erste Tafel), hat die Liebe zu allen Geschöpfen (zweite Tafel) zur Konsequenz: Eltern sollen im Alter nicht ohne Achtung sein; Mord, Diebstahl, Meineid und Gier gefährden das Miteinander. Niemandem sollen die Lebensgrundlagen genommen werden.