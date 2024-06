Gott und die Welt Die Flucht ins Kleine

Wir verfolgen das zwar, seufzen auch, kehren aber schnell zurück in unseren Alltag. Oberflächlich reden wir darüber, was die Welt bewegt, sind informiert und besorgt, aber tatsächlich betroffen? Und wenn nicht, sollten wir deshalb ein schlechtes Gewissen haben? Hanno Sauer erinnert uns in seinem Buch „Moral. Die Erfindung von Gut und Böse“ daran, dass Menschen „gebaut“ sind, in kleinen Gruppen zu leben, zu denken und vor allem zu kooperieren. Daher sehnen wir uns vor allem in Zeiten der Unsicherheit danach, in die kleinere, einfachere Welt des Privaten, der Familie und Gemeinschaft oder auch der Nation zu flüchten. Globale Themen überfordern uns. Sie lösen Gefühle der Ohnmacht aus. Vor allem, wenn wir im Alltag mit fast banal klingenden Sorgen konfrontiert sind: Erkältungen, Abgabefristen, Einkaufslisten.