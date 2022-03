Gott und die Welt : Eine Übung in Nächstenliebe

Meinung Krisenzeiten sind auch Anlässe, über den eigenen Schatten zu springen. Statt Übriggebliebenes zu spenden, müsste man sich fragen: Bin ich auch bereit, etwas zu geben, das ich für mich selbst gebrauchen könnte?

Im Jahr 622 wurde der Prophet Mohammed aus Mekka vertrieben. Er wanderte nach Medina aus. Mohammed und seine Anhänger galten als Flüchtlinge , die dort Sicherheit und eine neue Heimat suchten. Der Koran lobt die Medinenser, die Mohammed und den mit ihm Geflüchteten Zuflucht gewährten – bedingungslos und aus Liebe, „sie bevorzugen die Flüchtlinge vor sich selbst, auch wenn sie selbst Not litten“ (Koran 59:9). Am Ende dieses Verses stellt der Koran fest: „Diejenigen, die vor ihrer eigenen Habgier bewahrt werden, diese sind die eigentlichen Gewinner.“

Ich stelle mir in diesen Tagen oft die Frage: Wären meine Familie und ich an der Stelle dieser Flüchtlinge, wie würde ich von denen behandelt werden wollen, denen es viel besser geht? Heißt es nicht in unseren heiligen Schriften: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wünsche ihm das, was du dir selbst wünschen würdest?