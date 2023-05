Wahlerfolg in Deutschland Erdogan und der Islam

Erdogan gelingt es offenbar, seine Wählerschaft emotional zu erreichen. Es geht um die Vergewisserung der Zugehörigkeit zu einer sicheren, stabilen Identität: „Ich mache mir Sorgen um die religiöse Identität meiner Kinder in einer sich säkularisierenden deutschen Gesellschaft“, sagte eine Mutter. Er erinnere sie an ihre Religion, an islamische Werte. Jüngere Gesprächspartner betonten: „Erdogan zeigt dem Westen klare Kante!“ Sie finden in ihm eine Projektionsfläche für Trost als Reaktion auf gefühlte Ablehnung und erlebte Diskriminierung: „Man spricht in Deutschland weiterhin von ‚Wir Deutschen‘ und ‚Ihr Türken‘, dann sind wir halt Türken und wählen einen, der uns sagt: ‚Vergesst nicht, ihr seid Türken, bevor ihr Deutsche seid.’“