Staat im Staat : Die Gefahr der Muslimbrüder für die Demokratie

Düsseldorf Das schwierige Verhältnis von Islam und Demokratie lässt sich am Verhalten der mächtigen Muslimbruderschaft festmachen. Die sind auch in Deutschland stark.

Warum scheitert die MB dennoch, sobald sie an die Macht kommt, und zwar unabhängig davon, ob sie in einer gemäßigten Form wie in Tunesien oder in einer weniger gemäßigten wie in Ägypten regiert? Die Analysen sind sich in dieser Frage einig: Für die MB hat die eigene politische sowie ideologische Agenda höchste Priorität. Die Interessen des Volkes geraten dadurch schnell in den Hintergrund. Und genau dies mussten die Ägypter und nun die Tunesier am eigenen Leib erfahren.