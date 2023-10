Gott und die Welt Der Nahost-Konflikt, eine Prüfung des Glaubens

„Wo ist Gott in diesen Tagen in seinem Heiligen Land?“ Diese Frage stellte Dorothea Sattler vor 14 Tagen in ihrer Kolumne. Und diese Frage besetzt, bewegt und bedrückt auch mein Denken und Glauben. Besonders seit vor drei Wochen die Hamas mit ihren Gräueltaten den Konflikt zwischen Israel und Palästina so eskalierte. Dieser Konflikt ist geographisch weit weg von meinem Lebensumfeld und doch ist er so nah und so existentiell für meinen Gottesglauben. „Ich glaube, was ich glaube, dank anderen“, hat der Schweizer Theologe Kurt Marti für sich bekannt. Und das gilt auch für mich. Mein Glaube ist mir nicht direkt vom Himmel ins Herz gefallen. Er verdankt sich vielmehr dem Juden Jesus von Nazareth und den Gotteserfahrungen und theologischen Einsichten jüdischer Menschen. Mich trägt die Gewissheit: Gottes Wort und Wahrheit hat Gott in Israel lebendig und wirksam werden lassen.