Gott und die Welt Der Hamas-Terror will die Opfer als namenlos entmenschlichen

Vor 100 Tagen hat die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen. Ziel waren keine Soldaten oder radikale Siedler, sondern Zivilisten, junge Teilnehmer eines Musikfestivals, Bewohner von Dörfern und Kibbuzim, die in der Friedensbewegung engagiert waren. Die Hamas hat systematisch auf grausamste Weise gemordet, sie hat gefoltert, verstümmelt, vergewaltigt – und Geiseln genommen. Im Zentrum stand die Entmenschlichung der Opfer. Selbst die Geiseln wurden wie Trophäen behandelt, ohne jegliche Empathie. Diese Dehumanisierung hat das Ziel, Hass und Gewalt zu schüren, Trauma und Angst zu verursachen, und dient letztlich dem Machterhalt der Hamas. Sie will keine politische Lösung und keinen Frieden, sie will die Gewaltspirale weiter anheizen und investiert alle Ressourcen in Waffen, nicht in die Entwicklung der eigenen Bevölkerung, die dazu verdammt ist, diesen Krieg zu führen, ob sie es will oder nicht. Der einzige Weg zum Frieden ist Menschlichkeit. Alle Menschen haben einen Namen.