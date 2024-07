Gott und die Welt Lob der Widersprüchlichkeit

Mich bewegt und betrifft diese Wertschätzung von Widersprüchlichkeit ganz alltäglich. Bilder und Nachrichten von den Kriegen in der Ukraine und in Nahost, die Ergebnisse der Europawahl, Antisemitismus und Rechtsruck, Gleichgültigkeit gegenüber der Gottesfrage und Relevanzverlust unserer Kirchen: All das beschwert mein Fühlen und Denken vom Morgen bis zum Abend. Und so manche Schicksale in meinem persönlichen Umfeld nähren eher Zweifel an einem lebensfreundlichen Walten Gottes, als dass sie meine Lebenszuversicht befördern. Aber ich erfahre eben auch das andere: Politisches Reden, Entscheiden und Handeln zielen auf Frieden und Gerechtigkeit. Klare Texte und Kommentare in den Medien ermutigen mich. Begegnungen und Gespräche im Familien- und Freundeskreis machen mich glücklich. Und bei und neben alledem: Spannung, Freude und Begeisterung an der Fußball-EM in unserem Land, Würstchen grillen auf dem Balkon, Gottesdienste, die mich mit Kopf und Herz singen lassen: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben“.