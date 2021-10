Kolumne Gott und die Welt : Warum nicht ein weiblicher Muezzinruf?

Das Freitagsgebet ist für männliche Muslime Pflicht – für Frauen nicht. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Meinung In der Debatte um den Gebetsruf für Muslime in Deutschland geht es oft unsachlich zu. Andere Fragen als die nach der Erlaubnis sollten diskutiert werden – zum Beispiel die Rolle der Frauen in den Moscheen.

Von Prof.Dr.Mouhanad Khorchide

Unabhängig davon, ob man dafür oder dagegen ist, dass es Moscheen erlaubt werden soll, über Mikrofone zum Gebet zu rufen: Die Intention der Politiker ist es, durch eine Erlaubnis mehr Anerkennung und Respekt für das muslimische Leben in Deutschland zu zeigen. Diese Intention muss honoriert werden. Mich beschäftigt dennoch die Frage nach konstruktiven Formen der Anerkennung, ohne dass diese Spannungen in der Gesellschaft erzeugen.

Laut der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ wird das Freitagsgebet in der Moschee von etwa 33 Prozent der Muslimen besucht. Darunter sind kaum Frauen, denn das gemeinschaftliche Freitagsgebet gilt für Männer als religiöse Pflicht, für Frauen hingegen nicht. Es gibt zwar keine Umfragen unter Muslimen, ob diese sich den öffentlichen Gebetsruf für das Freitagsgebet wünschen oder nicht, dass allerdings gerade mal ein Drittel der männlichen Muslime dieses gemeinschaftliche Gebet überhaupt besucht, lässt erahnen, dass der Gebetsruf kaum ein Anliegen der Mehrheit der Muslime in Deutschland darstellt.

Auf der anderen Seite zeigen Umfragen, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung den Gebetsruf ablehnen. Diese Ablehnung als Zeichen von Diskriminierung zu verurteilen, unterbindet jegliche sachliche Diskussion. Die Ängste der Menschen müssen ernst genommen werden, und zwar ohne eine moralisierende Verurteilung dieser Einstellung. Der Ruf des Muezzin zum Gebet ist kein Bestandteil des Gebets. Deshalb würde ich mir als Zeichen der Anerkennung eher eine Diskussion darüber wünschen, ob es Muslimen bei der Arbeit ermöglicht werden kann, sich am Freitagmittag eine Auszeit zu nehmen, um am Gebet teilnehmen zu können.

Von den muslimischen Gemeinden würde ich mir wünschen, dass endlich darüber diskutiert wird, ob nicht Frauen einen gleichberechtigten Zugang zum Freitagsgebet und überhaupt zur Moschee bekommen sollten. Und wenn wir unbedingt über den Gebetsruf diskutieren wollen, warum dann nicht darüber, Frauen zu erlauben, in den Moscheen zum Gebet zu rufen. Das wäre ein Zeichen der innermuslimischen Anerkennung der Frau. Das klassische Argument, die Stimme der Frau würde die Männer sexuell erregen und dürfe deshalb nicht zum Gebet rufen, muss dringend ad acta gelegt werden.