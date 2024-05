Gott und die Welt Christi Himmelfahrt – der Himmel auf Erden

In der Bibel markiert die Himmelfahrt Jesu vordergründig einen Schlusspunkt: Da kommt ans Ende, dass Gottes Wort in dem Juden Jesus von Nazareth unmittelbar gehört und ergriffen werden konnte. Aber eben in den Grenzen von Zeit und Raum. Eine Gruppe von Männern und Frauen fand etwa drei Jahre lang in ihrer engen Gemeinschaft mit Jesus so zu neuem Gottvertrauen. Jesu Kreuzestod stellte das infrage. Doch Begegnungen mit dem Auferstandenen überzeugten sie von einer Liebe Gottes, die letztgültig stärker ist als alle Todesmächte dieser Welt. Dann, 40 Tage nach Ostern, zelebrierte Jesus seine Himmelfahrt als Ende seines begrenzten irdischen Lebens. Aber eben nicht als das Ende der unbegrenzten Weltzugewandtheit Gottes.