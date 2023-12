Gott und die Welt Hoffen – und handeln

Karl Barth schrieb 1938, noch vor dem Novemberpogrom: „An unserer Stellung zu den Juden entscheidet es sich, ob der Glaube, die Liebe und die Hoffnung der Christenheit echt sind.“ Jetzt gab es wieder ein Pogrom ähnlicher Tragweite. Was bedeutet das für Christen, die glauben, dass Jesus, der Auf­erstandene, als Messias Israels lebt und handelt? Wenn Christen in der Geburt, im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Gottes Spuren erkennen? Kann sich dieser Glaube jetzt bewähren? Mehr denn je wäre in dieser Stunde der Not der Platz der Christen an der Seite des jüdischen Volkes. Darin würde sich die christliche Adventshoffnung bewähren und bewahrheiten.