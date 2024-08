Gott und die Welt Weniger reisen, mehr denken

Mobilität bewahren, beweglich sein – wer wollte das nicht bis in ein hohes Alter? Vieles erleichtert heute das Leben mit Einschränkungen: Rollatoren, elektronisch zu steuernde Rollstühle, Aufzüge, Automatikgetriebe. Etwas selbst noch erreichen zu können, ist der Wunsch. Wie schwer das manchmal ist, erleben Menschen bei hohen Bordsteinen, Kopfsteinpflaster oder defekten Rolltreppen. Manche Wege lassen sich nicht zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Viele Menschen haben in den letzten Wochen das Auto, Flugzeug oder ein Schiff als hilfreich erlebt, um die weite Welt mit eigenen Augen anschauen zu können. Es ist gut so – und dennoch bleiben die Selbstanfragen: Wie kann die Erderwärmung verringert werden? Was könnte zum Verzicht motivieren? Was ist die Alternative?