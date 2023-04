Gott und die Welt Wofür das Pessach-Fest steht

Freiheit ist das zentrale Thema am jüdischen Pessach, das am vergangenen Mittwoch begonnen hat und eine Woche lang dauert. Am Seder-Abend, einer Art Nacherzählung des Auszugs des jüdischen Volkes aus Ägypten im familiären Kreis, sollen wir uns vorstellen, wir seien selbst gerade erst von der Sklaverei befreit worden. Dabei ist es gar nicht so einfach, dieses Gefühl mit unserer Lebensrealität zu verbinden. Wir wissen doch gar nicht mehr, wie es wohl so war, damals als Sklave in Ägypten. Trotz mancher Schwierigkeiten und trotz des latenten Antisemitismus, den es auch in Deutschland gibt, geht es uns doch trotzdem insgesamt gut hier.