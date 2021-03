Unterschriften übergeben : Kirchenvertreter fordern „volle Anerkennung“ für gleichgeschlechtliche Paare

Eine Regenbogenfahne an der Pfarrkirche Breitenfeld in Wien (Symbolfoto). Foto: dpa/Herbert Neubauer

Bonn/Würzburg Das Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare durch den Vatikan sorgt weiter für Diskussionen. Jetzt haben Vertreter der katholischen Kirche eine Unterschriftenliste an hohe Geistliche übergeben.

„Viele, die das in der Vergangenheit schon getan haben, hatten dienstrechtliche Konsequenzen zu tragen. Wir erwarten, dass dies in Zukunft nicht mehr geschieht. Wer segnet, darf dafür nicht bestraft werden“, heißt es in einem Statement von Hochschulpfarrer Burkhard Hose und Pfarrer Bernd Mönkebüscher, die am 15. März die Aktion #mehrSegen gestartet haben.