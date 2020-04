Nachfolger von Marx : Bätzing neuer Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz

Mainz Der Limburger Bischof Georg Bätzing (58) ist als Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und hierzulande damit der oberste Repräsentant der katholischen Kirche.

Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der 58 Jahre alte Bischof von Limburg in Hessen wurde nach Informationen der „Bild“-Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Mainz zum Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Kardinal Reinhard Marx gewählt. Stimmberechtigt waren 68 Bischöfe bei der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz der katholischen Kirche in Deutschland.