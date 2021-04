Missbrauchsvorwürfe in der katholische Kirche : „Ein solches Verhalten ist abstoßend“

Info

Der Generalvikar Dr. Markus Hofmann ist seit drei Jahren 2018 Generalvikar des Erzbischofs von Köln. In dieser Funktion ist er das „alter ego“ des Diözesanbischofs. Er leitet das Generalvikariat mit rund 600 Mitarbeitenden.

Laufbahn Markus Hofmann wurde am 11. März 1968 in Porz am Rhein geboren und wuchs in Köln-Weidenpesch auf. Er studierte als Priesterkandidat des Erzbistums Köln Theologie in Bonn und in Rom. Am 23. Juni 1995 wurde er im Kölner Dom zum Priester geweiht. 2003 ernannte ihn Joachim Kardinal Meisner zum Direktor des Erzbischöflichen Theologenkonviktes Collegium Albertinum in Bonn. 2009 wechselte Hofmann als Regens an das Erzbischöfliche Priesterseminar in Köln. 2010 verlieh ihm Papst Benedikt XVI. den Titel „Kaplan seiner Heiligkeit“. Im Jahr 2012 wurde er residierender Domkapitular in Köln.