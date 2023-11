Reformbestrebungen in Deutschland Vatikan will Debatten zu Frauenweihe und Homosexualität stoppen

Papst Franziskus hatte sich kürzlich in einem persönlichen Brief an vier deutsche Katholikinnen erneut kritisch zu Reformen der Kirche in Deutschland geäußert. Er teile die „Sorge über die inzwischen zahlreichen konkreten Schritte, mit denen sich große Teile dieser Ortskirche immer weiter vom gemeinsamen Weg der Weltkirche zu entfernen drohen“, schrieb Franziskus.