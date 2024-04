Fastenmonat Ramadan Es geht um so viel mehr

Für rund fünf Millionen Muslime in Deutschland ist es der wichtigste und schönste Monat im Jahr – ähnlich wie sich die meisten Menschen jedes Jahr auf Weihnachten freuen. Der Ramadan ist der Monat der guten Taten, in dem man Gott besonders gedenkt und näher kommt. Es ist der Monat, in dem nach der islamischen Überlieferung der Koran herabgesandt (Sure 2:185) wurde. Für einige Nichtmuslime öffnet sich zu dieser Zeit jedes Jahr aufs Neue ein Raum für Kritik. Viele wissen leider nicht, was die Essenz dieser heiligen Zeit ist. Und dass es eben nicht nur um das Essen und Trinken - oder um ein vermeintliches Gedenken an Bedürftige Menschen geht. Sondern darum, den Glauben zu stärken, in der Gemeinschaft nach dem Abendgebet zu beten, negative Verhaltensmuster zu reflektieren und zu unterlassen, sowie die Selbstdisziplin zu erlernen. Ich denke, die Kritik und das Unwissen über den Ramadan und die Religion an sich haben viel damit zu tun, dass einige Menschen einfach keine Berührungspunkte damit haben. So eignet sich der Dialog am Arbeitsplatz und im Privaten, um Vorurteile abzubauen.

Der Ramadan ist eine Zeit im Jahr, in welcher ich Dankbarkeit viel intensiver empfinde. Besonders aktuell, wo im Gazastreifen täglich Kinder verhungern, während für viele die einzige Sorge ist, dass Muslime für mehrere Stunden auf Essen und Trinken freiwillig verzichten.