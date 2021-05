Missbrauchsskandal in der Kirche : Düsseldorfs Katholiken sind erschüttert

Düsseldorf Das Erzbistum Köln informierte in den Gottesdiensten der Landeshauptstadt über die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Pfarrer D. Der Geistliche wurde inzwischen beurlaubt.

Die schweren Vorwürfe gegen einen Geistlichen bewegen die Katholiken in Düsseldorf. In den Gemeinden im linksrheinischen Teil der Stadt, in denen Pfarrer D. tätig ist, wurde in den Gottesdiensten am Wochenende eine Stellungnahme des Erzbistums verlesen. „Die Gemeinde ist sehr aufgewühlt“, sagt Düsseldorfs Stadtdechant, Pfarrer Frank Heidkamp. Er betont aber auch, dass der Fall nun nach den geltenden Richtlinien untersucht und erst dann abschließend bewertet werde. „Dem sollte man nicht vorgreifen.“