Ärger um Äußerung zum Zölibat : Benedikt XVI. lässt Co-Autorschaft dementieren

Rom Angesichts einer Debatte um den Priesterzölibat versucht der Vatikan den Eindruck eines Konflikts zwischen Benedikt XVI. und seinem Nachfolger Papst Franziskus zu zerstreuen.

Der Privatsekretär des emeritierten Kirchenoberhaupts, Erzbischof Georg Gänswein, dementierte am Dienstag eine Mitautorenschaft des 92-Jährigen an einem Buch, das vor der Aufweichung der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester warnt.

Die am Mittwoch erscheinende Publikation von Kurienkardinal Robert Sarah war als Affront gegen Franziskus verstanden worden. Dieser erwägt, eine Priesterweihe verheirateter Diakone in seelsorglichen Notlagen zuzulassen.

Sarah selbst beteuerte in einer Erklärung (Dienstag) seinen "kindlichen Gehorsam" gegenüber dem amtierenden Papst Franziskus. Weiter kündigte er per Twitter an, wegen der entstandenen "Polemiken" werde künftig er als Autor des betreffenden Buches firmieren und nur auf eine "Beteiligung von Benedikt XVI." hinweisen. Der Band "Des profondeurs de nos coeurs" (Aus den Tiefen unserer Herzen) mit dem Untertitel "Priestertum, Zölibat und die Krise der Kirche" enthält einen Beitrag Benedikts XVI., den dieser laut Gänswein im Sommer schrieb.