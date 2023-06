Evangelischer Kirchentag in Nürnberg Klima, Krieg und ein Gottesdienst mit KI

„In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten“ heißt das Podium mit Kanzler Scholz am Samstag, bei dem er sich zu Krieg und Frieden, aber sicher auch zu Umwelt und Energiewende äußern wird. Fragen aus dem Publikum wird es geben, im Gegensatz zu Helmut Schmidts Rede 1979 – einer Hymne auf die Atomkraft, für die er einst scharf ausgebuht wurde. Ängstlichkeit gehöre nicht zu den christlichen Tugenden, auch nicht bei der Atomkraft, so der damalige Kanzler. In der Amtszeit seines Parteifreundes Scholz wurde nun der letzte Atommeiler abgeschaltet. Der wird, so wie Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), vor allem zum umstrittenen Heizungsgesetz Stellung nehmen müssen. Habecks Podium am Freitagvormittag dürfte für Kontroversen sorgen: Der Bundeswirtschaftsminister diskutiert unter anderem mit NRW-Amts- und Parteikollegin Mona Neubaur, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens Energy, Joe Kaeser, sowie der Umweltaktivistin und Sprecherin der Letzten Generation, Carla Hinrichs, über das Thema Verantwortung und Schuld in der Klimakrise „Wer hat`s verbockt? Und was machen wir jetzt?“.