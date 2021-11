Evangelische Ratsvorsitzende : Annette Kurschus will Gott nicht gendern

Annette Kurschus, neu gewählte Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (Archivbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Frankfurt/Main Annette Kurschus, die neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, sieht für sich keinen persönlichen Grund, das Wort "Gott" zu gendern. Die Anrede "Gott" ist aus ihrer Sicht offen genug.

"Gott kann nicht auf ein Geschlecht festgelegt werden. Diese Offenheit wird schon in der Bibel deutlich", sagte sie im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Anrede "Gott" sei aus ihrer Sicht offen genug. Katholische Jugendverbände hatten Überlegungen veröffentlicht, das Wort "Gott" mit Gendersternchen oder Genderkreuzchen zu verwenden.

Auf die Frage, ob sie in ihren Texten gendern werde, sagte die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen: "Ich variiere und experimentiere. In der Regel kombiniere ich weiterhin die weibliche und die männliche Ansprache. Inzwischen benutze ich auch manchmal das Sternchen, mache also eine kurze Pause beim Sprechen." Wichtig sei ihr, dass sie durch ihre Anrede niemanden ausschließe.

Mit Blick auf die umstrittene Suizidbeihilfe hält Kurschus diese in evangelischen Einrichtungen in "absoluten Ausnahmesituationen" und "einzelnen Grenzsituationen" für denkbar. Grundsätzlich gelte, dass der assistierte Suizid "kein reguläres Angebot in unseren Einrichtungen" sein könne. "Darauf muss sich jeder Mensch verlassen können, der sich einer kirchlichen oder diakonischen Einrichtung anvertraut."

Es gebe aber Situationen, in denen das Leben so unerträglich werde, dass es ein Mensch beim besten Willen nicht mehr aushalten könne, so die Ratsvorsitzende weiter. In solchen Situationen halte sie es für eine christliche Pflicht, "den Menschen, der nicht mehr leben kann, auch in seinem verzweifelten Sterbewunsch nicht im Stich zu lassen." Die katholische Kirche lehnt Suizidbeihilfe in ihren Einrichtungen kategorisch ab. In der evangelischen Kirche gibt es dazu unterschiedliche Positionen.

Die Ratsvorsitzende wandte sich in dem Interview gegen Ängste, dass die christliche Identität Europas durch die Einwanderung von Muslimen gefährdet wird. "Unser christlicher Glaube gerät nicht durch die Begegnung mit anderen Religionen in Gefahr. Wir sollten ihn klar erkennbar leben", sagte sie. "Das Christentum geht nicht unter, weil unsere Gesellschaft vielfältiger wird." Die Angst um das sogenannte christliche Abendland treffe sie darüber hinaus eher bei Menschen an, die "in den Inhalten des Christentums wenig sattelfest sind".

Kurschuss verteidigte das kirchliche Engagement bei der Seenotrettung. Zwar lasse sich nicht gänzlich ausschließen, dass davon auch Schleuser profitierten und Flüchtlinge angelockt würden. Allerdings sprächen etliche Studien gegen den Pull-Effekt. "Der befürchtete Nebeneffekt darf kein Anlass sein, mit dem Einsatz für Menschlichkeit und der konkreten Hilfe aufzuhören."

(felt/kna)