Evangelische Kirche im Rheinland 70 Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt

Zuletzt hatte der Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus im November 2023 die Kirche erschüttert. Hintergrund waren in einem Zeitungsbericht geäußerte Vorwürfe, sie habe schon vor vielen Jahren vom Verdacht sexuell übergriffigen Verhaltens gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter im Kirchenkreis Siegen gewusst. Die erste bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und der Diakonie soll am 25. Januar in Hannover vorgestellt werden soll. Die EKD hatte die unabhängige Studie Ende 2020 in Auftrag gegeben. Mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern ist die rheinische Kirche die zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland.