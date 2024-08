Evangelische Kirche im Rheinland „Es hat institutionelles Versagen bei Missbrauchsfällen gegeben“

Latzel Unsere Kirchenleitung hat noch einmal ihre klare Haltung bekräftigt und die personellen Kapazitäten für das Thema aufgestockt. Wie im Kirchenkreis Moers bereits im vergangenen Jahr geschehen, haben wir zudem weitere Untersuchungen mit verschiedenen Schwerpunkten in Auftrag gegeben. Eine davon soll alle Internate ins Auge fassen, die seit 1946 in evangelischer Trägerschaft auf unserem Kirchengebiet waren. Das ist eine Lehre aus dem Alumnat in Moers, weil wir vermuten, dass es auch anderswo Fälle gegeben haben könnte. Eine andere Studie beschäftigt sich mit problematischen Wirkungen früherer Sexualpädagogik. Weitere fallbezogene Studien in Köln oder Düsseldorf werden sich der Frage widmen, welche Form der Aufarbeitung es dort vor Ort braucht. Bei konkreten Hinweisen sind Untersuchungen auch in anderen Kirchenkreisen denkbar.