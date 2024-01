Evangelische Kirche Deutschland Forderungen nach weiterer Missbrauchsaufklärung

Das von der EKD beauftragte Forscherteam hatte am Donnerstag in Hannover seine Studie vorgestellt, in der für den Zeitraum von 1946 bis 2020 von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern die Rede ist. Dies Zahlen seien allerdings in einer „sehr selektiven Stichprobe“ ermittelt worden und bildeten keineswegs das Ausmaß sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Diakonie ab.