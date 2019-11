EKD-Synode in Dresden : Evangelische Kirche ermittelt 770 Opfer von sexuellem Missbrauch

Dresden Seit einem Jahr will die Evangelische Kirche das Thema sexueller Missbrauch strukturiert aufarbeiten - inzwischen wurden etwa 770 Opfer ermittelt. Ein Betroffenenbeirat soll eingerichtet werden. Den Opfern geht das nicht weit genug.

Viele der 770 Opfer seien Heimkinder in diakonischen Einrichtungen gewesen, Übergriffe gab es aber auch in Kirchengemeinden, sagte die für die Aufarbeitung zuständige Bischöfin Kirsten Fehrs am Dienstag auf der Tagung der EKD-Synode in Dresden.