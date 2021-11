Evangelische Kirche : Bedford-Strohm unzufrieden mit kirchlicher Missbrauchs-Aufarbeitung

Berlin Der scheidende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ist unzufrieden mit dem Stand der Aufarbeitung kirchlicher Missbrauchsfälle. Er bedauere es, dass man in seiner Amtszeit trotz aller Anstrengungen nicht weitergekommen ist.

Bedford-Strohm appellierte an seine und auch an die katholische Kirche, bei der Aufarbeitung nicht nachzulassen. „Es ist nachvollziehbar, dass wir als Kirchen gemeinsam im Fokus stehen, so unterschiedlich die Betroffenheiten jeweils sind.“ Die moralische Fallhöhe sei bei keiner anderen Institution so hoch, betonte er. „Darum stehen wir in der Pflicht, konsequent so zu handeln, dass Risiken so weit wie irgend möglich minimiert werden.“