Für Eugen Drewermann macht die Kirche Gott fast unsichtbar für die Menschen : „Die Kirche hat sich selbst zum Thema gemacht"

Eugen Drewermann. Foto: Holger John Foto: imago images/VIADATA/Holger John/imago

Interview Paderborn Eugen Drewermann zählt zu den charismatischen Glaubensvertretern unserer Zeit. Immer wieder eckte er als Priester und Theologe mit der katholischen Kirche an, aus der er 2005 austrat. Seine Kritik: Auch Jesus würde die Sprache der Theologen heute nicht mehr verstehen.

Wenn Menschen heutzutage über Kirche reden, ist in den meisten Fällen von Missbrauchsfällen die Rede. Haben wir verlernt, über Gott und Glaube zu reden?

Drewermann Wir haben in unserer Gesellschaft fast unbewusst die religiöse Dimension unserer Existenz verloren. Es wird von Gott schon deshalb nicht mehr gesprochen, weil viele damit Unterdrückung, patriarchale Dominanz, Intoleranz, dogmatische Vorstellungen und Gewissenszensur verbinden … Diese Kette ist unendlich, die die Kirche geknüpft hat, um Gott nicht mehr länger zu verkünden, sondern ihn vor den Augen der Menschen fast unsichtbar zu machen.

Info Ein „verkannter Prophet unserer Zeit“ Leben Eugen Drewermann wurde 1940 in Bergkamen geboren. Von 1960 bis 1965 studierte er Philosophie in Münster und Katholische Theologie in Paderborn. 1966 wurde er zum Priester geweiht. Ab 1968 ließ er sich in Göttingen in Neopsychoanalyse ausbilden und habilitierte sich 1978 in katholischer Theologie. Ab 1979 hielt er als Privatdozent Vorlesungen an der theologischen Fakultät Paderborn. Kirchenaustritt Kurienkardinal Joseph Ratzinger äußerte 1986 als damaliger Präfekt der Glaubenskongregation „große Besorgnis“ über Drewermanns öffentliche Äußerungen aus. 1991 wurde Drewermann die Lehrerlaubnis; wenig später wurde er mit einem Predigtverbot belegt und 1992 vom Kirchenamt suspendiert. 2005 trat er aus der römisch-katholischen Kirche aus. Bewertung Nach den Worten des Hildesheimer Bischofs Heiner Wilmer ist Drewermann „ein von der Kirche verkannter Prophet unserer Zeit.“ Auszeichnungen Der Theologe wurde vielfach geehrt – unter anderem mit Erich-Fromm-Preis (2007), dem Internationalen Albert-Schweitzer-Preis (2011), dem Kulturpreis der Internationalen Paulusgesellschaft (2013), dem Bautzner Friedenspreis (2018) sowie dem Preis der Internationalen Hermann Hesse Gesellschaft (2019) Bücher Drewermann hat bislang über 60 Bücher geschrieben. Allein im vergangenen Jahr erschienen „An der Quelle des Lebens“ sowie „Strafrecht und Christentum. Band 1: Richtet nicht!“ (Patmos)

An welchem Punkt hat das Ihrer Meinung nach seinen Anfang genommen?

Drewermann Na ja, schon Sigmund Freud hat Anfang des 20. Jahrhunderts der Menschheit eine bessere Zukunft gewünscht, als in der infantilen Abhängigkeit der Frömmigkeit leben – wie er sie in seine Tagen kennengelernt hat. Und 100 Jahre davor haben Marx und Feuerbach in der Religion ein Unterdrückungsinstrument der Herrschenden gesehen – auf Kosten der leidenden und arbeitenden Klasse. Das alles sind Verstellungen, die es schwer machen, von Gott so zu reden, wie es Jesus gemeint hat: als eine befreiende Botschaft der Vergebung und der Güte, des Vertrauens und der Hoffnung.

In den Diskussionen über Missbrauch innerhalb der Kirche ist davon kaum noch etwas zu spüren.

Drewermann Ich behaupte, dass die Sexualstraftäter in der Kirche Opfer eines Systems sind, das ihnen Freiheit im Umgang mit sich selbst, gerade in der Bedürftigkeit nach Liebe und Gemeinsamkeit, nicht gestattet hat. Die Kirche unterdrückt bis heute Sexualität mit einer Moral, die vorgibt, selbst von Gott zu sein. Davor hat die Kirche Angst: sich selbst in Frage zu stellen, in ihrer Moral, in ihren Strukturen und ihren institutionalisierten Formen, mit denen sich das Bild des Priesters überhöht hat, als sei dieser etwas ganz Besonderes. Da ist die Kirche selbst schuldig geworden an den Leuten, die sie jetzt auch unter Staatsaufsicht allzu eilig schuldig spricht. Die Kirche hat großes Unrecht getan, die Priester, die schuldig wurden, in andere Pfarreien zu versetzen und weiter machen zu lassen – auch, um sich selbst zu schützen. Das alles ist unverantwortlich.

Würden Sie denn sagen, dass das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx die richtige Geste gewesen ist, mit der er auch das System in Frage stellte? Und hat der Papst Ihres Ermessens nach, richtig gehandelt, dieses Angebot nicht anzunehmen?

Drewerman Marx spricht selber von systemischer Schuld. Diesem System hat er selbst allzu lange angehört. Das sieht er als Fehler, und so kann er dem Papst vielleicht helfen, etwas zu verändern.

Kann Glaube überhaupt und in diesen ungewissen Zeiten anhaltender Bedrohung helfen?

Drewermann Wir hoffen gerade, das Virus ausrotten und dann wieder frei werden zu können. Das ist ein Alptraum falschen Denkens. Wollen wir wirklich eine Sicherheit auf Kosten aller Freiheit? Wir können mit der einfachen Tatsache der Endlichkeit unseres Daseins nicht so umgehen. Die alten Griechen sagten: Weise werden, heißt Sterben lernen. Ein wunderbarer Satz. Ich bin über 80 Jahre alt und weiß genau, was damit gemeint ist. Aber wer vermittelt das heute? Seit 2000 Jahren feiern wir zu Ostern die Auferstehung. Das ist genau der Inhalt von Hoffnung, der in unserer Gesellschaft heute keine Rolle mehr spielt und als Aberglauben bekämpft wird. Wir reduzieren uns auf die wenigen Jahre unserer irdischen Existenz. Unsere letzte Hoffnung scheint zu sein: Wir werden durchgeimpft und beleben wieder im Kaufrausch die Wirtschaft. Das ist so irrsinnig.

Würden Sie sagen, dass die Kirche in sich selbst gefangen ist? Und wie kann sie aus einer solchen Erstarrung herauskommen?

Drewermann Die Kirche hat sich selbst zum Thema gemacht statt die Botschaft Jesu zu vermitteln, letztlich zum Schaden ihrer selbst. Verantwortlich ist dafür auch eine Fehlausrichtung der Theologie: Jesus hat nie von Gott in der Art gesprochen wie es unsere Theologen seit jetzt fast 800 Jahren tun. Ich behaupte, dass Jesus die Sprache der Theologie seit dem 3. Jahrhundert selbst nicht verstanden hätte. Sie ist eine Machtsprache. Das hat nichts mehr mit Glauben zu tun. Es ist die Sprache der Schriftgelehrten wie in den Tagen Jesu; und sie gehörten zu seinen ärgsten Gegnern. Deren Sprache ist das Instrument einer wissenden Schicht, die nur noch zum Nachsprechen weitergegeben wird – aber nicht mehr zum Glauben führt. In dieser Sprache können Eltern nicht mehr ihre Kinder trösten, wenn es darauf ankommt. Wie man etwa über Schuld redet, statt sofort nach Strafe zu rufen, wie man Güte vermittelt, die dem Menschen guttut, weil sie heilend wirkt in der Beruhigung von Angst. Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, er hat poetisch geredet, aber doch nicht dogmatisch! Das alles wirkt innerlich nicht mehr, es hat sich reduziert auf sakramentale Zeichenhandlungen.

Was wollte Jesus stattdessen?

Drewermann Die völlige Umwandlung der Menschen von Angst in Vertrauen, von Aggression in Verständnis, von Grausamkeit in Güte.

Verstehen die Menschen das eigentlich Revolutionäre der Botschaft also nicht mehr?