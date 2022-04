Woelki unter Druck : „Krise im Erzbistum Köln belastet und schädigt die katholische Kirche als Ganze“

Exklusiv Köln Die Kritik am Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki dauert an. Der Fall übernommener Spielschulden für einen Priester aus einem eigentlich für andere Zwecke gedachten Fonds sorgt für Aufsehen. Nun äußert sich ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp.

Das ist ein neues Kapitel in der seit vielen Monaten anhaltenden Kritik an der Führung im Erzbistum und der mangelnden Transparenz an Entscheidungen. „Die immer noch nicht gelöste Krise im Erzbistum Köln, auch das Nichthandeln des Vatikan, belastet und schädigt die katholische Kirche als Ganze“, sagte Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) unserer Redaktion. Nach ihren Worten lasse sich mit Blick auf die Reformanstrengungen des Synodalen Weges „in der Erzdiözese Köln wie in einem Brennglas erkennen, dass ein Weiter-So nicht zu verantworten ist. Wäre der Grundtext des Synodalforum I „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ nicht in der 2. Lesung mit großer Mehrheit im Februar 2022 von der Synodalversammlung bereits beschlossen worden, dann stünde er jetzt auf dem Plan. Die Situation in Köln liefert alle Beweise, wie die Zeit für Reformen drängt und keinen, aber auch wirklich gar keinen Aufschub mehr duldet“, so Stetter-Karp.