Erzbischof Heiner Koch „Die Osterbotschaft ist wichtiger denn je“

Koch Was die Gesellschaft zusammenhält und welche Werte sie tragen, ist eine der entscheidenden Zukunftsfragen, und wir werden nicht müde, sie zu stellen und Antworten anzubieten, im Großen wie im Kleinen, öffentlich und in vielen Gesprächen, Debatten und Gottesdiensten. „Eintreten für die Demokratie“, das gemeinsame Wort der „Ost-Bischöfe“ wurde stark wahrgenommen. Eine große mediale Resonanz hatte auch das friedensethische Grundlagendokument der deutschen Bischöfe „Friede diesem Haus“, das auch auf die christliche Friedensbotschaft angesichts der Gewalt der Gegenwart eingegangen ist. Sehr positive Resonanz, weit über unsere kirchlichen Kreise hinaus, hatte unser ökumenischer Aufruf zum 9. November: wir haben alle eingeladen, sich schweigend einem Gedenkweg anzuschließen zum Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome, unter dem Eindruck des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel. Nicht nur ökumenisch, sondern auch gemeinsam mit anderen Religionsgemeinschaften melden wir uns zu Wort in einer Stadt und Region, in der das Wort und die Existenz Gottes für viele nicht mehr selbstverständlich sind; die Gottesfrage permanent wachzuhalten, das verbindet uns.