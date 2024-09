Franziskus äußert sich über Frauen „Fruchtbare Aufnahme und Fürsorge“ – wie der Papst Frauen missversteht

Der Papst wurde nach seiner Idee für Gestaltungsmöglichkeiten von Frauen innerhalb der Institution Kirche gefragt und antwortet mit einer extrem engen und überkommenen Festschreibung, was Frausein aus seiner Sicht bedeutet. Grundlegender könnte das Missverständnis zwischen dem Kirchenoberhaupt und den Studierenden an einer katholischen Hochschule kaum sein. Denn natürlich wollten die jungen Frauen vom Papst nicht erklärt bekommen, was Frausein bedeutet. In freien Gesellschaften bestimmt das jede Frau für sich. Darum, dass sie dabei möglichst große Handlungsspielräume bekommt, kämpfen Frauen seit Jahrhunderten. Sie haben auch längst bewiesen, dass sie eben nicht nur Empfangende, Gebärende, Mütter und Ehefrauen sein können, sondern ihre Fähigkeiten in jeder denkbaren Rolle in allen Positionen der Gesellschaft entfalten können. Wenn man sie denn lässt. Die päpstliche Definition ist also einengend und belegt, dass das Kirchenoberhaupt die Leistung so vieler emanzipierter Frauen etwa in Wissenschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft anscheinend nicht zur Kenntnis nimmt.