Kritik an Positionspapier der katholischen Bistümer : „Dieses Konzept schützt nicht vor Missbrauch, es öffnet eher den Weg dazu“

Jesuskreuz in einer katholischen Kirche (Symbolbild) Foto: dpa/Ronny Hartmann

Düsseldorf Der Elternverein NRW kritisiert in einem offenen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz ein Positionspapier der katholischen Kirche zur Prävention sexualisierter Gewalt. Darin seien zweifelhafte Experten aufgeführt. Die Bischofskonferenz will den Brief nicht kommentieren.

Mit dem „Positionspapier zur Gestaltung der Schnittstelle von Prävention sexualisierter Gewalt und sexueller Bildung“ will die katholische Kirche dazu beitragen, den Missbrauch von Schutzbefohlenen in Jugendgruppen, Kindergärten und Schulen künftig präventiv zu verhindern. In dem 16-seitigen Dokument kritisieren die Präventionsbeauftragten der katholischen Bistümer die katholische Sexualmoral und die Sexualpädagogik kirchlicher Einrichtungen. Ihre Kritik bezieht sich unter anderem darauf, dass eine Vernachlässigung von Sexualerziehung in katholischen Einrichtungen das Entstehen sexualisierter Gewalt begünstige.

„Insgesamt sind gute Ansätze darin“, sagt Andrea Heck, Vorsitzende des Elternvereins NRW. „Als Vertreter der Elternschaft macht es uns aber nahezu fassungslos, auf welche ‚Experten‘ die katholische Kirche ihre neue Missbrauchsprävention stützen möchte“, sagt Heck. In einem offenen Brief an die Bischofskonferenz kritisiert der Verein zum einen, dass die Präventionsbeauftragten eine Sexualerziehung empfehlen, „die von den Theorien des bekanntermaßen pädokriminellen Helmut Kentler geprägt ist, fortgeführt von Professor Uwe Sielert, der Kentler noch heute einen ‚väterlichen Freund‘ nennt.“

Die Schriften des bereits verstorbenen Sozialpädagogen und Sexualwissenschaftlers Helmut Kentlers zielten unter anderem auf eine Legitimierung pädosexueller Handlungen ab. Er wird im Positionspapier nicht direkt erwähnt oder zitiert, der Elternverband hält es aber für problematisch, dass Sielerts Positionen in der Vergangenheit ziemlich kontrovers diskutiert wurden. „In den von ihm formulierten Standards zur Sexualerziehung empfiehlt er für das Kindesalter von 0 bis 4 Jahren unter anderem Masturbation“, heißt es in dem Brief an die Bischofskonferenz. „Obzwar das Papier der katholischen Präventionsbeauftragten Sielert nur einmal wörtlich zitiert, ist der ganze Text von dessen Verständnis sexueller Bildung durchsetzt, der es darum geht, ‚alle Altersgruppen mit einzubeziehen und die Selbstbildungs- und Aneignungskräfte des Menschen stärker zu betonen‘“, wie es im offenen Brief heißt. „Diese Form der ‚sexuellen Bildung‘ stellt einen eindeutig pädophilen Ansatz dar, geht sie doch von der These einer Kontinuität sexueller Bedürfnisse bei Kindern und Erwachsenen aus.“

Der Elternverband stehe „zutiefst besorgt vor der Tatsache, dass die katholische Kirche ihre Präventionsarbeit auf dieser im Ansatz pädophilen ‚sexuellen Bildung‘ aufbauen wolle“. Mögliche Täter würden geradezu dazu eingeladen, Kinder frühzeitig sexuell zu stimulieren, heißt es im Brief.

Im Positionspapier wird auch der französische Philosoph Michel Foucault als Referenz angeführt. Auch das kritisiert der Verband. Unter anderem deshalb, weil der 1984 verstorbene Philosoph davon ausging, dass auch Minderjährige ihr Einverständnis für sexuelle Handlungen erklären können und er einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern deswegen für möglich hielt. Nach Auffassung von Andrea Heck „sollte ein Dokument zur Prävention sexualisierter Gewalt aber so überdacht sein, dass solche Namen nicht darin vorkommen“. Zumal die katholische Kirche derzeit mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert sei.