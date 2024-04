Quedlinburg Landeskirche leitet Disziplinarverfahren gegen AfD-nahen Pfarrer ein

Ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer haben sich laut der Landeskirche nicht nur in ihrer Amts-, sondern auch in ihrer Lebensführung so zu verhalten, dass eine glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird. Es handele sich dabei um die Pflicht, alles zu unterlassen, was die Glaubwürdigkeit des persönlichen Zeugnisses und der Verkündigung der Kirche beschädigt.