EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich „Ich bin keine Rebellin der Rebellion wegen“

Heinrich Sexualisierte Gewalt in jeder Form ist mit der christlichen Botschaft unvereinbar. Aufarbeitung und Prävention sind ein wichtiges Thema, das zurecht viel Raum in der Synode einnimmt. Gerade warten wir auf die Ergebnisse der ForuM-Studie, die über alle Landeskirchen hinweg breit angelegt ist und deren erste Ergebnisse dringend erwartet werden. Denn die Erkenntnisse müssen in den einzelnen Landeskirchen und in den Gemeinden genutzt werden, um die bestehenden Instrumente von Aufarbeitung und Prävention so gut es geht zu verbessern. Neben den 757 in der Diakonie und der evangelischen Kirche über die Arbeit der unabhängigen Anerkennungskommissionen dokumentierten Fällen sexualisierter Gewalt gibt es weitere bekannte Fälle und ein Dunkelfeld. Wie hoch die Zahl der Betroffenen tatsächlich ist, wissen wir derzeit noch nicht. Das wird sich mit der Studie genauer sagen lassen.