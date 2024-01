EKD-Missbrauchsstudie Was hat die Studie zu bedeuten? – Fragen und Antworten

Das Ausmaß der Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche ist größer als bisher angenommen – nicht nur aufgrund der Anzahl an Beschuldigten und Betroffenen. Die Studie könne nicht nur auf die frühere Heimerziehung, den Sexualitätsdiskurs der Siebzigerjahre oder die unterschiedliche politische Ausrichtung der BRD und DDR reduziert werden. In so gut wie allen Bereichen der evangelischen Kirche und Diakonie soll es zu Übergriffen, Missbrauch oder sexualisierter Gewalt gekommen sein. Einen festen Zeitpunkt, zu dem sich Fälle gehäuft hätten, gebe es ebenfalls nicht. Das bedeutet, dass auch Institutionen wie Kindertagesstätten, Kirchengemeinden, die evangelische Jugendarbeit, Pfarrhäusern und -familien, Heime und Kollegien in den Fokus rücken.