Missbrauchsstudie zur Evangelischen Kirche Nicht mal die Spitze des Eisberges

Um Einzelschicksale soll es zumindest an diesem Donnerstag in Hannover aber nicht gehen, die Fakten stehen im Fokus: Erstmals sollte eine unabhängige wissenschaftliche Studie Aufschluss geben über das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie selbst hatte sie 2020 in Auftrag gegeben, gut sechs Jahre nach Erscheinen der groß angelegten MHG-Studie der Katholischen Kirche, knapp 14 Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg. Doch das Ergebnis der Forschenden – und auch der Weg dorthin – dürfte die Evangelische Kirche und die Diakonie, die auch Teil der Untersuchung war, nachhaltig erschüttern.