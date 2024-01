Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche Rheinische Landeskirche widerspricht Kritik der Forscher

Die Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche hat nicht nur Entsetzen über Umfang und Ausmaß der Übergriffe ausgelöst. Auch am Vorgehen gab es Kritik in Richtung der 20 Landeskirchen, die nur „schleppend“ kooperiert hätten. Die Forscher selbst hatten bei der Vorstellung der Studie am Donnerstag in Hannover betont: Die Zuarbeit der Landeskirchen sei alles andere als gut gelaufen. Einige Landeskirchen bestreiten das, auch in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) ist man irritiert.