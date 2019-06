Kostenpflichtiger Inhalt: Einziger Priesteranwärter im Bistum Aachen : „Wo katholisch drauf steht, soll auch katholisch drin sein“

Philipp Schmitz aus Korschenbroich wird heute im Dom zu Aachen zum Priester geweiht. Foto: Bistum Aachen / Andreas Steindl

Korschenbroich Frage: Wer will heute noch katholischer Priester werden? Antwort: Philipp Schmitz aus Korschenbroich will das. In diesem Jahr ist er im Bistum Aachen der einzige Priesteranwärter. Wie tickt der Mann? Wir haben mit ihm gesprochen.