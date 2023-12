Wunschzettel Ein Besuch im Postamt von Weihnachtsmann und Christkind

„Lieber Weihnachtsmann, wie alt bist du? Was isst du am liebsten? Und wie heißt eigentlich deine Frau?“ Fragen wie diese richten Kinder aus aller Welt in diesen Tagen per Brief an den Weihnachtsmann, das Christkind und den Nikolaus - und sie erhalten eine Antwort. Dafür sorgt unter anderem das Postamt im niedersächsischen Himmelpforten, eine von bundesweit mehreren Weihnachtsfilialen der Deutschen Post. Seit dem 1. Dezember ist dort ein Team von 18 ehrenamtlichen „Engeln“ im Einsatz, das in mehreren Schichten die Briefe bearbeitet.