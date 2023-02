Missbrauchsfälle Erzbistum München Initiative „Eckiger Tisch“ fordert Herausgabe von Vatikan-Akten

Ratzinger habe „stets nur zugegeben, was nicht mehr zu leugnen war“, sagte Katsch vom „Eckigen Tisch“ – und wagte eine Prognose, wie die Anhänger des Ex-Papstes die neuen Enthüllungen bewerten werden: „Ich habe keine Illusion darüber, dass die Verteidiger und glühenden kirchenpolitischen Anhänger von Benedikt auch diesmal wieder versuchen werden, die Fakten herunterzuspielen und zu relativieren: Er habe täglich so viele Schreiben unterzeichnet – über seinen Schreibtisch gingen in 25 Jahren tausende von Missbrauchsakten, er konnte sich da unmöglich an jeden einzelnen Fall erinnern – und so weiter.“