Änderungen Rheinische Kirche lockert Regeln für Taufe und Abendmahl

In der Evangelischen Kirche im Rheinland dürften künftig alle Getauften am Abendmahl teilnehmen – auch kleine Kinder und Menschen, die keine Kirchenmitglieder mehr sind. Eltern können ihre Kinder auch dann taufen lassen, wenn sie selbst nicht der Kirche angehören. Die Landessynode der zweitgrößten deutschen Landeskirche lockerte am Freitag zum Abschluss ihrer Jahrestagung auch feste Vorgaben für Gottesdienste oder die Ortswahl bei Amtshandlungen wie Trauungen.